Spezzano Albanese, sequestro di droga e munizioni

Oltre un chilo e mezzo di marijuana, assieme ad 11 cartucce di vario calibro, sono stati sequestrati nella mattinata odierna dai Carabinieri di Spezzano Albanese, impegnati in una attività di controllo volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della Valle del Crati.

Il primo intervento si è svolto di prima mattina nel centro storico del paese, dove nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno notato degli atteggiamenti sospetti: nello specifico, hanno notato un uomo intento a disfarsi di una borsa, prontamente recuperata. All’intero, 10 grandi involucri di cellophane e 13 dosi già pronte alla vendita, contenenti complessivamente ben 1,6 chilogrammi di marijuana, assieme ad un bilancino di precisione. Immediato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Discorso diverso per un altro soggetto, fermato in mattinata e trovato in possesso di 11 cartucce di vari calibro. I proiettili sono stati sequestrati, e l’uomo è stato denunciato a piede libero. Segnalato alla Prefettura di Cosenza invece un ulteriore soggetto, trovato in possesso, a seguito di controllo, di circa un grammo di marijuana per uso personale.