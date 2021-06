Ricadi, sorpresi a scaricare materiale edili. Scattano sequestro e denunce

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono stati sorpresi a scaricare rifiuti di lavorazioni nel settore dell’edilizia. Per questo motivo i finanzieri di Tropea hanno denunciato tre persone.

Nel corso di un controllo, i militari hanno sorpreso due di loro a bordo di un autocarro mentre scaricavano rifiuti nelle campagne di Ricadi.

I finanzieri hanno notato che il cassone era ancora in posizione rialzata ed era stato svuotato. Entrambe i fermati non sono stati in grado di fornire le autorizzazioni previste dalla norma vigente.

Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che i rifiuti provenivano dalle lavorazioni svolte da un’impresa edile del luogo.

Ne è così scattato il sequestro dell’autocarro utilizzato e la denuncia all’autorità giudiziaria, in concorso, del rappresentante legale dell’impresa edile produttrice dei rifiuti e degli esecutori materiali del reato.

La Procura della Repubblica Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, assumendo la direzione delle indagini con Maria Cecilia Rebecchi, ha richiesto al gip la convalida del sequestro dell’autocarro.

I finanzieri hanno poi informato le autorità e gli enti competenti per avviare le operazioni di bonifica.