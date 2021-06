Nicotera, trovata pistola pronta all’uso in un casolare. Arrestato 57enne

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era nascosta in un barile la pistola calibro 7.65 ritrovata dai carabinieri di Nicotera. Nel corso di un controllo i militari hanno scovato l’arma avvolta in un panno e perfettamente lubrificata e pronta all'uso.

la stessa era custodita in un deposito per attrezzi agricoli, nascosta in un barile di acciaio adattato a contenitore per mangime, il tutto in un caseggiato rurale nella frazione Badia.

I carabinieri, sotto il coordinamento del sostituto Procuratore Eugenia Belmonte, hanno arrestato C.G., incensurato di 57 anni di Nicotera.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza dell’arma.