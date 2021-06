Cosenza. Afferra e palpeggia due donne a Cosenza, arrestato per violenza sessuale

Ha afferrato due donne e poi le ha palpeggiate nelle parti intime. Per questo motivo un 50enne è stato arrestato a Cosenza con l’accusa di violenza sessuale.

Intorno alle 14.30 di oggi, una donna ha chiamato il 112 a seguito di un’aggressione subita su viale Parco. La stessa ha raccontato che sarebbe stata vittima dell’uomo mentre stava passeggiando per rientrare a casa.

Ha quindi reagito l’aggressore è scappato prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari, dopo aver soccorso la donna, che era evidentemente in stato di shock, hanno avviato le ricerche e hanno trovato l’uomo nel seminterrato di un palazzo abbandonato.

Il 50enne è stato riconosciuto dalla donna come autore della violenza e per questo è stato portato in caserma, dove è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso delle attività si è presentata negli uffici del Comando Provinciale di Cosenza una seconda vittima di violenza, subita con le stesse modalità.

La ragazza, in prativa, era appena uscita da un supermercato nei pressi della Chiesa Cristo Re, quando è stata afferrata e palpeggiata anch’essa e riuscendo a mettere in fuga il 50enne. In sede di denuncia, ha riconosciuto anche lei l’uomo come l’aggressore.