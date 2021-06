Incidente nel bresciano, muore centauro originario di Strongoli

Non c’è stato nulla da fare per Nicola Fanizza, trentasettenne originario di Strongoli, nel crotonese, che è rimasto vittima di un violento incidente stradale a Montirone, nel bresciano. La vittima, alla guida della sua moto, sarebbe stata colpita da una vettura, in una dinamica ancora tutta da chiarire.

Lo schianto ha sbalzato l’uomo dalla sella, che sarebbe morto sul colpo. La moto, dopo il colpo subito, avrebbe preso fuoco. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Sono in corso le indagini per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.