Cellara, viola i domiciliari per tornare dalla compagna: arrestato

Nuovo capitolo nella saga del novello Lupin di Cellara, un trentenne già noto alle cronache per aver violato in più occasioni gli arresti domiciliari con scuse di varia natura, per poi finire scoperto dai militari. È successo di nuovo, infatti, proprio nella giornata di ieri, quanto l’uomo è stato sorpreso a compiere una nuova evasione.

A differenza dei precedenti episodi, l’uomo aveva cambiato residenza, spostandosi da Cellara a Cosenza a causa di alcune liti familiari con la sua compagna. D’accordo con i legali ed i militari si era dunque trasferito nel capoluogo bruzio, ma dopo pochi giorni deve aver iniziato a sentire la mancanza della sua famiglia, al punto da chiedere di essere nuovamente trasferito nella sua abitazione a Cellara.

Tale richiesta di riavvicinamento è stata però respinta dall’autorità giudiziaria, viste le violenti liti avvenute con la donna, che avevano richiesto l’ausilio dei Carabinieri. Nonostante ciò, l’uomo ha nuovamente fatto i bagagli, ed è stato proprio nell’abitazione di Cellara che i Carabinieri della compagnia di Mangone lo hanno scoperto.

A nulla sono vale le sue giustificazioni, motivate con la mancanza della compagna ma sopratutto del figlio, di appena tre anni: trasportato presso la stazione di Rogliano, è stato nuovamente arrestato per evasione e posto ai domiciliari, che dovrà scontare a Cosenza, lontano dalla famiglia.