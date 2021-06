Violenza sulle donne, a Cosenza tre casi in poche ore

Nel corso della mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato sono dovuti intervenire in tre distinti casi di violenza sulle donne, avvenuti tutti nel capoluogo bruzio. Una vera e propria escalation di violenza, con due aggressioni ed una tentata violenza sessuale.

Il primo intervento si è registrato lungo Viale Paolo Borsellino, nei pressi di una stazione di servizio. Qui una coppia si trovava a discutere sulla nascita del loro figlio, ma l’uomo, non intenzionato ad assumersi le proprie responsabilità, avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente la compagna, picchiandola ripetutamente proprio sul ventre. Immediato l’intervento di una volante, che ha arrestato l’aggressore.

Il secondo caso invece si è registrato nel centro storico, quando una donna ha chiamato il 113 lamentando un’aggressione da parte del marito. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo, un trentaduenne romeno, steso a dormire sul divano in evidente stato di ebrezza.

In un altra stanza, la trentaseienne con evidenti segni di violenza, assieme ai due figli rispettivamente di un anno e di quattro mesi. Sarà lei stessa a raccontare che l’aggressione sarebbe avvenuta per motivi economici, in quanto il compagno pretendeva una somma di denaro. Anche in questo caso, l’aggressore è stato portato in Questura e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Il terzo episodio invece ha avuto luogo all’interno della Villa Vecchia, dove una ventisettenne stava scattando delle foto. Ad un certo punto sarebbe stata avvicinata da un’uomo, che l’ha afferrata alle spalle, spinta verso un muro e palpeggiata ripetutamente.

Questa però è riuscita a sfuggire alla morsa del suo aggressore, chiedendo aiuto ai passanti. Sono ancora in corso le ricerche del soggetto, che proseguono anche grazie alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.