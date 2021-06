Ragazzo di 26 anni si lancia nel vuoto a Catanzaro: è grave

Un gesto drammatico è stato compiuto da in giovane nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30, a Catanzaro. Il ragazzo, di soli 26 anni, si è lanciato dalla balconata di bellavista in via Cilea.

Un volo di oltre 30 metri e poi lo schianto al suolo che ha ridotto il giovane in gravi condizioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato di corsa in ospedale.

Sconosciute al momento le motivazioni che avrebbero portato il ragazzo a compiere il triste gesto. Presente sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.