Lamezia, blitz in contrada Fialà: scoperta vasta piantagione di marijuana

Sono stati i finanzieri del gruppo di Lamezia Terme ad individuare, nei giorni scorsi, un vasto appezzamento di terreno ricadente in contrada Fialà e coltivato interamente con numerose piante di cannabis indica.

Parliamo di ben 2.190 arbusti - di dimensioni comprese tra il metro e mezzo ed i due metri e venti - che secondo le stime dei berretti verdi avrebbero garantito oltre 200 chili di stupefacente, per un profitto illecito di circa un milione di euro.

Immediati i controlli per risalire al proprietario del terreno, risultato essere un cittadino italiano (J.L.D.F. le sue iniziali) che lo aveva in disponibilità.

Quest’ultimo, tuttavia, non era in possesso di alcun titolo o autorizzazione che potesse in qualche modo giustificare la produzione, che avveniva in maniera sistematica.

Il terreno, esteso per circa 3.500 metri quadri e completamente recintato, è dotato di un piccolo stabile e di cinque serre. Le piante, sottoposte a coltivazione intensiva, erano provviste di impianti di irrigazione e curate nel dettaglio.

Per il proprietario del terreno è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato, con l’accusa di produzione e spaccio di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.