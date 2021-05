Melito Porto Salvo, imbarcazione finisce spiaggiata: due feriti

Insolito incidente sulle spiagge di Melito Porto Salvo, dove uno yatch si è spiaggiato uscendo quasi completamente dall’acqua. A bordo dell’imbarcazione, due cittadini britannici che sono rimasti feriti in modo non grave.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente: il natante si sarebbe diretto a velocità sostenuta proprio verso la spiaggia, finendo così per colpire il bagnasciuga e spiaggiarsi. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che assieme alla Polizia hanno soccorso i due malcapitati e stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.