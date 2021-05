Controlli del territorio: un arresto, tre denunce e cinque segnalazioni

Un arresto, tre denunce, 5 segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti. È una parte del bilancio delle attività di controllo effettuate dagli agenti della Questura di Crotone su tutto il territorio.

Nel corso del controlli sono state identificate 1.389 persone, controllati 588 veicoli, effettuati numerosi posti di blocco, fatte 18 multe per violazioni al Codice della Strada, fatte 25 multe in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate 36 perquisizioni. Gli agenti hanno pii accompagnato una persona in ufficio per l’identificazione e fatto 4 controlli amministrativi ed elevato 3 sanzioni.

A finire in manette è stato un 51enne. L’uomo è stato sorpreso all’interno di una farmacia dover era entrato forzando la saracinesca con un cric. Gli agenti hanno trovato il 51enen nascosto dietro uno scaffale con 165 euro rubati dal negozio. L’uomo è stato quindi arrestato.

Denuncia per un 40enne per ricettazione e falsa dichiarazione sulla propria identità e sulle qualità proprie o altrui. Elementi emersi nel corso di un controllo da parte degli agenti delle volanti. Denuncia anche per un cittadino crotonese accusato di falsa attestazione. Nel corso del controllo, l’uomo si è spacciato per il fratello. Gli uffici della Questura hanno accertato la vera identità dell’uomo, grazie al controllo del cartellino identificativo in giacenza presso gli archivi generali, l’uomo dopo la stesura degli atti a proprio carico si è allontanato dalla questura.

A seguito di una segnalazione, gli agenti hanno fatto un controllo in un’area della città dove hanno individuato due uomini mentre armeggiavano accanto a un’auto in sosta, dalla quale hanno rubato parti degli specchietti laterali. Alla vista della volante i due sono scappati e hanno gettato per terra la refurtiva. Uno è stato bloccato e denunciato per tentato furto. Gli oggetti rubati sono stati restituite al legittimo proprietario.

Gli agenti delle volanti sono inoltre intervenute in un negozio in centro, dal momento che una delle commesse è stata vittima di incidente. La ragazza, mentre sistemava la merce in magazzino, è stata schiacciata da uno scaffale in ferro che le è caduto addosso. La ragazza è stata trasportata in ospedale dove è stata messa in prognosi riservata a causa di varie fratture multiple alla colonna vertebrale. In seguito veniva trasportata presso l'ospedale di Catanzaro. Sul luogo è inoltre arrivato personale dell'ispettorato del lavoro che ha disposto il sequestro della parete espositiva danneggiata, mentre la restante area è rimasta aperta al pubblico.

Personale delle volanti hanno segnalato al Prefetto un 26enne, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di grammi 0,5 grammi di cocaina, opportunamente sequestrata. Segnalazione anche per un 20enne, trovato con un involucro di cellophane di colore bianco contenente 0.64 grammi di marijuana, nella tasca sinistra dei pantaloni. Un 23enne è stato invece “pizzicato” con 0,46 grammi di marijuana, e per questo è stato segnalato.

Segnalazione anche per un 27enne. Gli agenti delle volanti nel corso di un controllo per una lite in famiglia, hanno trovato in un comodino della stanza da letto del giovane un involucro contenente 0.43 grammi di marijuana, da qui il sequestro e la segnalazione. Un 41enne è stato invece sorpreso dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Cosenza con 0.51 grammi di cocaina e anche lui è stato segnalato alla prefettura.

Nel corso di un controllo, personale della Squadra Volante ha trovato una bustina di plastica di colore bianco contenente sostanza essiccata di colore verdastro del peso di 1.97 grammi, rivelatasi poi marijuana, dopo l’analisi effettuata presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica, e dal cui narcotest risultava anche positiva per i derivati di canapa e hashish. Lo stesso personale ha sequestrato a carico di ignoti 0,46 grammi di cocaina e ha poi trovato e sequestrato sempre a carico di ignoti, 0,43 grammi di marijuana.

Personale del Pasi, nell’ambito di specifici servizi, ha effettuato alcuni controlli amministrativi. Così in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Isola di Capo Rizzuto hanno accertato il mancato rispetto delle procedure Haccp. Le schede sanitarie erano ferme da marzo 2020. Al momento dell'accertamento, hanno poi contestato una sanzione di 2000 euro.

Controlli anche in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Crotone dove gli agenti hanno contestato una sanzione per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Il titolare e una dipendente, addetta alla cassa, sono stati sorpresi senza mascherina. Personale Pasi ha notificato due decreti di sospensione di attività commerciale per giorni 5 emessi dalla Prefettura di Crotone. La sospensione è scattata per una cartoleria e una tabaccheria, per non aver seguito le norme anti Covid.

Nell’ambito di "Focus 'ndrangheta", gli agenti con i colleghi del Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato controlli amministrativi. Nel corso di un controllo di un’attività per la vendita di prodotti di genere alimentare a Crotone, il titolare, non presente sul posto, è stato raggiunto da biglietto d'invito al fine di esibire documentazione dell'attività non in grado di mostrare sul posto. Al momento del controllo a condurre l’attività era un altro uomo. Una sanzione per il titolare di un locale per la vendita di bevande a Crotone, il titolare è stato sorpreso a vendere bevande alcoliche senza l’autorizzazione.