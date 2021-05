San Sostene, in fiamme mini escavatore. Non si esclude ipotesi dolosa

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era parcheggiato in un parco giochi in allestimento nei pressi del palazzo comunale di San Sostene il mini escavatore distrutto da un incendio.

Ieri sera una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, è intervenuta alle 22.30, in Via Roma, per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Al termine delle operazioni non sono stati trovati elementi utili per risalire all'origine delle fiamme ma i carabinieri di Soverato e della stazione di Davoli hanno avviato gli accertamenti e non escludono al momento l'ipotesi dolosa.

Nel rogo non è rimasta ferita nessuna persona.