Danni da maltempo, Curcio: “Massima attenzione ai territori, stanziati 197 milioni”

“Dal Consiglio dei Ministri di ieri arriva un importante segnale di attenzione ai territori colpiti da emergenze di protezione civile: sono stati stanziati ulteriori 197 milioni di euro per fronteggiare gli effetti degli eventi meteo avversi registrati nel 2019 e nel 2020 in 18 regioni”. È quanto annuncia il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, commentando il grande “risultato frutto del grande lavoro condotto in stretto raccordo con le Regioni e le Province Autonome interessate”, tra cui anche la Calabria.

Nello specifico, dei 197 milioni stanziati circa 837 mila euro saranno destinati alla realizzazione degli interventi necessari a seguito degli eventi metereologici eccezionali avvenuti tra il 21 ed il 24 dicembre del 2019, che hanno coinvolto le provincie tirreniche di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Inoltre, per gli eventi verificatisi tra ottobre e novembre, la Protezione Civile ha ottenuto un ulteriore fondo di oltre 37 milioni da suddividere per le Regioni interessate.

“Lo stanziamento si aggiunge alle già rilevanti risorse impegnate per le prime e più urgenti misure di soccorso e assistenza della popolazione – spiega ancora Curcio – nonché per gli interventi prioritari di ripristino – pari a circa 600 milioni di euro, a cui si sono poi aggiunti ulteriori 220 milioni di contributo dell’Unione Europea – e sarà destinato, tra le altre cose – conclude – a interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, delle infrastrutture e a misure a sostegno del tessuto economico e sociale”.