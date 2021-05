Frascineto, due cani randagi uccisi a colpi di pistola: imprenditrice sporge denuncia

Una vera e propria esecuzione quella avvenuta lo scorso giovedì 13 maggio a Frascineto, dove due cani randagi sono stati uccisi a colpi di pistola in pieno giorno. Il fatto è stato denunciato da un’imprenditrice del posto, che accudiva i due animali che stanziavano nei pressi della sua attività.

La donna, che definisce il tutto come “una barbarie opera di un delinquente sadico”, racconta come il tutto sia “accaduto in quattro minuti”, in pieno giorno e di fronte ad una attività commerciale aperta. Le due vittime, un meticcio colpito al cuore ed un maremmano colpito al collo, sono morte dopo pochi minuti.

La stessa ha reso noto l’episodio dopo aver sporto una regolare denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari.