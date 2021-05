Lattarico, violano i sigilli di un’area sotto sequestro: tre denunce

L’impianto era finito sotto sequestro nel 2019, ma ciò non aveva impedito ad un imprenditore del posto di continuare ad utilizzarlo come se nulla fosse, violando i sigilli apposti dai militari. Questa volta però non gli è andata bene, ed i Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo lo hanno colto sul fatto mentre si trovava, assieme a due operai, all’interno dell’area intento in operazioni non consentite.

Il tutto è stato scoperto nel corso di un normale pattugliamento in località Zagarellaro, nel comune di Lattarico, quando i militari hanno notato due operai intenti a lavare l’interno di alcune autobetoniere in un’area posta sotto sequestro. Intervenuti, è stata appurata la violazione dei sigilli apposti dall’autorità giudiziaria, ed una completa ripresa della produzione di cemento e bitumi.

Sul posto era presente anche l’imprenditore che, sulla carta, sarebbe dovuto essere il custode giudiziario dell’impianto: si tratta di un sessantenne del posto, pregiudicato, che è stato denunciato assieme ai due operai per violazone di sigilli. L’area è stata nuovamente posta sotto sequestro, assieme alle opere realizzate abusivamente.