San Pietro Apostolo. Ha un malore, ambulanza va in panne: soccorso e salvato

Si è sfiorata la tragedia questa mattina nel comune di San Pietro Apostolo, nel catanzarese, dove un cittadino ha avuto un improvviso malore che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Un codice rosso da intercettare il prima possibile, in modo da trasportartlo d’urgenza fino a Tiriolo, comune più vicino dotato di una postazione di emergenza territoriale.

Nonostante l’immediata risposta sei sanitari dal vicino centro di Soveria Mannelli, dopo alcuni chilometri l’ambulanza che correva spedita è andata in panne, rimanendo bloccata nel mezzo della strada. Gli stessi sanitari hanno dovuto così avvertire un’ulteriore squadra, che ha potuto raggiungere il soggetto e trasportarlo nel centro per le dovute cure.

Un episodio gravissimo che, sebbene tamponato al meglio dai sanitari – che pur nel disagio non hanno perso ulteriore tempo prezioso allertando i colleghi – riaccende i riflettori sulla condizione dei mezzi di soccorso e sui conseguenti rischi non solo per chi li guida, ma anche per chi deve ricevere aiuto immediato.