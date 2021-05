Sparisce per due volte: fugge dall’ospedale, ritrovato alle pendici del Pollino

È stato ritrovato alle pendici del Monte Pollino, in una zona boscata e rurale, l’uomo di 47 anni, F.R., che si era allontanato dall’ospedale di Castrovillari nella mattinata di ieri.

A ritrovarlo è stata stamani una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Pollino dopo una lunga serie di ricerche alle quali hanno partecipato Vigili del Fuoco, Carabinieri, associazioni di protezione civile e il Sagf. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo versa in un in un forte stato confusionale.

Questa è la seconda volta che il 47enne viene ritrovato nel giro di pochi giorni. Già giovedì scorso, infatti, si erano perse le sue tracce (QUI). L’uomo era uscito per andare in campagna e da allora di lui non si era saputo più nulla.

I familiari, non vedendolo rientrare, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e immediatamente erano scattate le ricerche su tutto il territorio comunale e in particolare sul versante nord del monte Mostarico.

Solo verso mezzanotte di venerdì, il 47enne era stato ritrovato da un cittadino su una stradina di campagna della Piana di Cerchiara (QUI).



Dopo il ritrovamento è stato ricoverato nell’ospedale di Castrovillari per accertamenti. In ospedale però è rimasto solo alcune ore, perché ieri mattinata si è allontanato nuovamente e, fortunatamente, anche le nuove ricerche avviate hanno dato esito positivo.