Vibo. Ladro d’appartamento arrestato dopo un tentativo di rapina, cercava di salire su un treno

Un 47enne di origini palermitane è stato arrestato questa mattina dai poliziotti della Squadra Volante con l’accusa di tentata rapina. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di salire su un treno.

Lo stesso, poco prima, si era reso protagonista di un tentativo di rapina in un appartamento sito nelle vicinanze della stazione di Vibo – Pizzo. In particolare, arrampicandosi sul balcone dell’abitazione, l’uomo era entrato nell’appartamento trovando all’interno la proprietaria che, urlando a squarciagola, è riuscita ad attirare l’attenzione dei vicini e che hanno chiamato il 113. Una fuga breve per l’uomo che è stato prontamente bloccato e arrestato dalla Polizia.