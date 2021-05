Isola. Dipendente in “nero” e tre postazioni di gioco illegali: multa salata per titolare bar

Dovrà pagare una multa di ben 30 mila euro, in misura ridotta, il titolare di un locale di Isola di Capo Rizzuto che, nella giornata di ieri, è stato sopposto a controllo dagli aventi della Divisione P.A.S.I della questura di Crotone.

Al loro arrivo nel locale, i poliziotti avrebbe appurato che l’esercizio veniva condotto da una dipendente che però non risultava essere regolarmente assunta. La stessa, inoltre, sarebbe risultato era anche percettrice di reddito di cittadinanza

Inoltre, durante il controllo sarebbe stata riscontrata la presenza all’interno dell’attività di 3 totem destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di legge. I tre apparecchi sono stati dunque sottoposti a sequestro amministrativo e per il titolare del locale è scattata una pesante sanzione amministrativa. Per la posizione della donna, invece, seguirà apposita segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.