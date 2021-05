Festino con alcol e droga in piena “zona rossa”: sanzionati e segnalati sette ragazzi

Ben 21 persone sono state multate nello scorso weekend dai Carabinieri della Compagnia di Rende nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

In particolare, l’attività in questione ha portato i militari cosentini ad eseguire 5 contravvenzioni per il mancato rispetto del divieto di spostamento notturno. Nove persone sono state invece sanzionate per un assembramento nei pressi di un’attività commerciale nel Comune di Rose.

L’attività ha però toccato il colmo nella serata del 1° maggio, quando i carabinieri hanno sorpreso un gruppo di sette giovani in una casa di campagna in Montalto Uffugo, dichiarata dall’ultima ordinanza della Regione Calabria “zona rossa”, riuniti in un festino intenti a consumare super alcolici e stupefacenti.

Immediate le sanzioni elevate per assembramento e divieto di spostamento in comune diverso, soprattutto in virtù della dichiarata “zona rossa”, oltre che dopo le ore 22.00.

I giovani, inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo sono tati rinvenuti e sequestrati di 2 grammi di “cocaina” e 1 grammo di “marijuana”.