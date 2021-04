Mileto, aumentano i contagi. Positivi assessore e tirocinanti, uffici comunali chiusi

C’è un caso di positività nel palazzo comunale di Mileto. Un assessore e tirocinanti del Comune sono risultato positivi al Covid-19 e per questo motivo i componenti della giunta si sono messi in isolamento fiduciario in attesa del tampone. Gli uffici comunali sono stati chiusi in attesa della sanificazione e dell’avvio dello screening su tutti i dipendenti comunali.

Gli uffici riapriranno la prossima settimana, mentre le scuole del territorio, sono già chiuse. A seguito dell’aumento dei contagi il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza. Gli istituti sono stati sanificati, ma le scuole rimarranno chiuse almeno fino a quando la situazione epidemiologica non sarà stabile.

Al momento i casi attivi sono 85, 13 in più rispetto all’ultimo rilevamento. Di questi casi, come ha scritto dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, “23 sono stati rilevati a scuola tra ragazzi e docenti”.