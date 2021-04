Simeri Crichi, 75enne ritrovato senza vita

Era sparito nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 aprile, un 71enne che è stato ritrovato cadavere in un canale in zona Porta Grande a Simeri Crichi. I familiari, non avendolo visto tornare, avevano lanciato l’allarme.

L'uomo, Quintino Costanzo, era stato visto l’ultima volta dal cognato nella sua autocarrozzeria, poi lo stesso lo avrebbe lasciato per recarsi a messa e non lo avrebbe più trovato al suo ritorno.

Il 71enne, come dicevamo, è stato poi ritrovato poco distante dal luogo in cui era stato avvistato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avevano avviato le ricerche, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Sono state infatti avviate le indagini per comprendere le cause del decesso.