Rifiuti, Corrado: “Anomalie nei conferimenti a Ponticelli”

“Sotto gli occhi dei gestori e di tutti gli Enti preposti ai controlli, continuano ad essere conferiti, in modo assolutamente irregolare, rifiuti sanitari, con frequenza e quantitativi tali da non lasciare dubbi sia sul fatto che si tratti di una prassi consolidata da parte di qualche struttura sanitaria sia che gli uni e gli altri (gestori e controllori) non possano che essere al corrente di quanto avviene”. È quanto denuncia in un comunicato la senatrice Margherita Corrando, tornando su una delle “anomalie” da tempo segnalate in merito all’impianto di Ponticelli a Crotone.

“A farne le spese sono gli operatori, costretti a trattare materiali pericolosi, potenzialmente contaminati da Covid, e i Comuni dell’Ato, cui spesso viene rifiutato il conferimento delle volumetrie previste da contratto, a causa del sovraccarico di lavoro dell’impianto, gravato anche dalla presenza, ribadisco gravemente irregolare, di questo materiale. Ciò si ripercuote a catena su tutta la filiera della raccolta rifiuti, con grave nocumento per il decoro urbano e, peggio, per la salute della popolazione” ribadisce la Corrado, che non manca di ricordare come lo stesso “benessere fisico e psichico degli addetti” sia fortemente minato anche da altri fattori, uno tra tutti il malfunzionamento dell’impianto di aspirazione.

Nonostante le diverse segnalazioni la senatrice parla di una siturazione “ancora al punto di partenza” e per questo si vede costretta a “dover rinnovare la segnalazione dello stato di fatto a tutte le autorità preposte, chiedendo urgenti e serie verifiche per accertare le eventuali responsabilità in ordine a quelli che potrebbero profilarsi come reati di natura fiscale e ambientale, oltre che violazioni dei diritti dei lavoratori”.