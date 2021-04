Crotone. Celebrato l’anniversario della Liberazione, corona al monumento ai caduti

È stata celebrata dalla Prefettura di Crotone in collaborazione con l'Anpi, in occasione del 25 aprile, l’anniversario della Liberazione. I rappresentanti hanno deposto una corona d'alloro al Monumento ai Caduti in piazza Umberto I a Crotone.

Con una delegazione dell'Anpi, dell'associazione Bersaglieri, dell'associazione Marinai d’Italia hanno partecipato il prefetto Maria Carolina Ippolito, il sindaco Vincenzo Voce e il presidente facente funzioni della Provincia Vincenzo Lagani.

Il sindaco Voce, in occasione dell’anniversario della Liberazione, ha indirizzato un messaggio ai cittadini: “Oggi, per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, parlare di libertà assume un significato più profondo. Perché il concetto di libertà è legato alla irremovibile convinzione, alla tenace determinazione, di rimuovere, di superare qualsiasi ostacolo. Il valore della libertà non coincide con il poter fare tutto quello che si vuole, ma viceversa risiede nella capacità di costruire una società in cui i principi di uguaglianza e di solidarietà sono fondamenta.

“La libertà è non avere paura del futuro, ma affrontare il presente con la visione del domani. È questo l’insegnamento che ci hanno lasciato i nostri padri che hanno combattuto per affermare questi principi. La nostra comunità deve e vuole sentire proprio questo insegnamento. Nessun ostacolo è tanto grande quando c’è la volontà comune di superarlo”.