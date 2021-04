Incidente sulla statale 107 a Cerenzia, due feriti

Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 107 “Silana Crotonese”, al km 98,800, a Cerenzia, in provincia di Crotone, ha causato il ferimento di due persone.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture. A causa del sinistro il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della viabilità nel più breve tempo possibile.