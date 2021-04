Cariati, stop alle vaccinazioni degli over 70: manca autorizzazione

“Manca il documento ufficiale. Le promesse del commissario straordinario alla sanità in Calabria Guido Longo fatte ai sindaci nell’incontro svoltosi in Regione Calabria lo scorso 8 aprile, continuano ad essere parole al vento. E a pagarne le conseguenze sono, insieme ai cittadini, i sindaci, impossibilitati a dare risposte”. È quanto afferma in una nota la sindaca Filomena Greco, commentando con gravità quanto accaduto nella giornata di ieri, quando l’Asp ha dovuto sospendere le vaccinazioni dei soggetti prenotati per mancanza di autorizzazione.

I soggetti, “che si erano avvalsi del supporto dei volontari per la prenotazione extrapiattaforma regionale”, sono stati rimandati in dietro. “Buona parte degli over 70 di Cariati, Campana e Bocchigliero prenotatisi presso gli sportelli messi a disposizione dalle varie amministrazioni, aveva già ricevuto la prima dose” ricorda ancora la Greco. “Tutti gli altri saranno costretti a prenotarsi nuovamente sulla piattaforma regionale e recarsi in altri centri per ottenere l’inoculazione mentre, quelli di altri comuni potranno venire a Cariati, creando quindi grave disagio, soprattutto per i fragili ed gli over 70 affetti da patologie”.

“Al momento della prenotazione il centro vaccinale di Cariati non compare. Le dosi – è, questa, la ragione – sono state già tutte prenotate” conclude con la rammarico la prima cittadina. “Per essere vaccinati al Cosentino ci vorrà presumibilmente giugno. Ed il servizio di assistenza per le prenotazioni a cura dell’Associazione Volontari Ospedalieri è temporaneamente sospeso”.