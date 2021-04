Sacerdoti vibonesi accusati di estorsione: la Diocesi non risponderà dei danni

Avanza il processo a carico di don Graziano Maccarone - segretario particolare del vescovo Luigi Renzo - e di don Nicola De Luca, i due sacerdoti della Diocesi di Mileto accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Tiziana Macrì, ha rigettato oggi la richiesta dei difensori delle parti offese – gli avvocati Michele Gigliotti e Daniela Scarfone – che avevano chiesto che fosse anche la Diocesi a rispondere economicamente dei danni che sarebbero stati provocati alla famiglia Mazzocca dalle presunte condotte degli imputati.

Lo scorso 21 gennaio per i due sacerdoti era stato disposto il rinvio a giudizio (QUI). Adesso la prossima udienza è fissata per il 12 maggio, nel corso della quale verranno sentiti due testi – nello specifico due poliziotti, che introdurranno i fatti oggetto delle indagini – e verrà approvato l’elenco delle intercettazioni di cui si chiede la trascrizione e che, quindi, entreranno a far parte del procedimento giudiziario.