Controlli straordinari nel circondario di Taurianova: denunce, sanzioni e sequestri

Numerosi interventi sono stati portati a termine dai Carabinieri di Taurianova, impegnati negli ultimi giorni in operazioni di controllo del territorio e contrasto alla criminalità. Emesse diverse denunce, nonché sanzioni per mancato rispetto della normativa anti-covid.

Nel comune di Cittanova due soggetti del posto sono stati denunciati in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti: si tratta di un trentanovenne e di una trentunenne, trovati in possesso rispettivamente di circa 2 grammi di cocaina e di 1 grammo di marijuana. Nello stesso comune, in località Zomano, è stata inoltre rinvenuta un’area adibita a discarica abusiva, contenenti vari oggetti, elettrodomestici e addirittura lastre di eternit. L’area, ricadente all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, è stata posta sotto sequestro, e sono in corso le indagini per tentare di risalire ai trasgressori.

Nel comune di San Martino di Taurianova un ventisettenne del posto è stato denunciato per abusivismo edilizio. Questo avrebbe realizzato, senza alcun permesso, un box di circa 16 metri quadri in muratura adiacente alla sua proprietà. Il manufatto è stato sequestrato e dovrà essere demolito.

A Cinquefrondi, invece, un quarantottenne di Polistena è stato denunciato in stato di libertà dopo che si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità ed i propri documenti ai militari. Fermato per un controllo stradale sarebbe andato in escandescenza, minacciando – anche in maniera piuttosto grave – i militari in preda all’ira.

A San Giorgio Morgeto, infine, un quarantunenne del posto costretto in quarantena in quanto positivo al coronavirus è stato individuato mentre si intratteneva in strada a parlare con un altro soggetto. Un caso grave, che è costata una denuncia alla Procura di Palmi per inosservanza d’ordine, e che potrebbe causargli una reclusione fino a 18 mesi ed una multa per un massimo di 5 mila euro.

Nel complesso, identificate 716 persone e 295 automezzi. Emesse 16 sanzioni per violazione delle normative anti covid.