Crotone: “Io apro o muoio di fame”, gruppo di commercianti in protesta

Un gruppo di commercianti si è riunito spontaneamente in Piazza della Resistenza, inscenando una protesta per chiedere di poter riaprire al pubblico. “Io apro o muoio di fame” recita un lungo striscione steso a terra, slogan ripreso dalle mascherine utilizzate da alcuni partecipanti.

Riaprire nel pieno rispetto delle normative anti covid, rispettando il distanziamento, la sanificazione, la possibilità di far accedere i clienti nei propri locali. Una richiesta avanzata anche per via dell'entità dei ristori, definiti come "scarsi" e "inadeguati".

Non viene nascosto un certo rammarico per la scarsa affluenza alla manifestazione, non da parte della popolazione bensì dalle categorie delle attività commerciali ancora chiuse ed impossibilitate a riaprire.