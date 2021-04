Catanzaro. Sit-in dei tirocinanti davanti la Prefettura

Chiedono certezze sul futuro professionale e per denunciare la mancanza di contrattualizzazione e basse retribuzioni i tirocinanti calabresi.

Questa mattina una delegazione degli oltre 7mila tirocinanti si è data appuntamento davanti la Prefettura di Catanzaro per protestare e chiedere una soluzione alla vertenza che li vede protagonisti.

In piazza sono scesi i lavoratori che prestano servizio in enti pubblici e privati e in articolazioni periferiche di ministeri come Giustizia, Miur e Mibact.