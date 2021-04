Vaccini, Di Natale: “Dalla Regione solo annunci, nessuna contezza della realtà”

“Chiedo la convocazione della commissione speciale di Vigilanza. È urgente conoscere la verità. Voglio verificare che siano stati rispettati o meno i criteri”. È quanto annuncia il consigliere regionale Graziano Di Natale, che pur senza voler generale polemiche “tanto inutili quanto inopportune” sente il dovere di “tutelare i cittadini calabresi che assistono sconcertati ad una gestione fallimentare delle vaccinazioni in Calabria nonostante gli sterili annunci della Giunta Regionale che non mascherano più lentezza, disagi e ritardi”.

“I numeri, inappellabili, restano bassi” continua il segretario questore dell’assemblea regionale, che ricorda ancora che “molti anziani, circa 87 mila, sono in attesa della seconda dose, e di certo non per colpe da attribuire alle amministrazioni comunali”, non dimenticando di citare il “dato ancor più impietoso per quanto riguarda il personale scolastico”.

“Alla giunta regionale chiedo trasparenza perché non sarà concesso loro di fare melina su una vicenda torbida, sulla quale andrò fino in fondo” conclude Di Natale. “Qualora le mie richieste ufficiali non riceveranno risposte adeguate, sono pronto ad azioni eclatanti. Sulla salute dei calabresi non concedo sconti a nessuno”.