Cosenza, furti nelle casse automatiche dei bus di linea: arrestato dipendente infedele

Un dipendente dell’Amaco di Cosenza sarebbe stato colto sul fatto mentre rubava il contenuto di un’emettitrice di biblietti da un’autobus parcheggiato nel deposito di località Torre Vecchio. Lo hanno scoperto di Carabinieri di Cosenza, a conoscenza di una serie di ammanchi dalle casse automatiche a bordo dei mezzi per un valore complessivo di oltre 5 mila euro.

Era stata la stessa società ad allertare i militari visti i diversi saccheggi subiti negli ultimi tempi, arrivando al punto di sostituire diverse casse e lucchetti con prodotti più resistenti per evitare i furti. Inizialmente i sospetti erano ricaduti sul servizio di vigilanza, delegato alla raccolta degli incassi: si tratterebbe invece di un dipendente infedele, autista di autobus di linea che, approfittando dell’assenza di altri colleghi sarebbe riuscito a forzare almeno una cassetta sottraendo così diverse monete in vario taglio per un valore di circa 90 euro.

Fermato dai militari, il cinquantaseienne sarebbe stato trovato in possesso di specifici attrezzi per lo scasso, rivenuti dopo una perquisizione e posti sotto sequestro. L’uomo è ora accusato di furto aggravato, ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.