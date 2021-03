Covid. Il bollettino. Si ristabilizzano i nuovi contagi (+365). Cinque le vittime

Dopo il consueto calo del lunedì, il bollettino dei nuovi contagi a livello regionale torna a stabilizzarsi su numeri già visti nel corso della scorsa settimana. Salgono a 365 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, e si contano, purtroppo, altre 5 vittime.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+175), seguita da quelle di Catanzaro (+63), di Crotone (+56), di Reggio Calabria (+48) e Vibo Valentia (+23). Effettuati 647.503 tamponi eseguiti su 609.312 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 13.417 (+175): casi attivi 4.169 (81 in reparto; 16 in reparto al presidio di Rossano, 15 a Cetraro e 18 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 12 in terapia intensiva, 4.027 in isolamento domiciliare); 9.245 i casi chiusi (8.919 guariti, 326 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 6.362 (+63) casi attivi sono 2.208 (64 in reparto; 15 in terapia intensiva; 2.129 in isolamento domiciliare); 4.157 i casi chiusi (4.052 guariti, 105 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.665 (+56), gli attivi sono 797 (32 in reparto; 765 in isolamento domiciliare); 2.868 i casi chiusi (2.819 guariti, 49 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 16.403 (+48) e così distribuiti: casi attivi 1.302 (74 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 6 in terapia intensiva; 1.211 in isolamento domiciliare); 15.101 i casi chiusi (14.866 guariti, 235 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono salgono a 4.143 (+23) e gli attivi sono 542 (15 ricoverati, 527 in isolamento domiciliare); 3.601 i casi chiusi (3.534 guariti, 67 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 230 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.