Brutto incidente sulla Ss 106 nel cosentino: auto esce di strada e finisce in una scarpata

Brutto incidente sulla strada Statale 106 nel comune di Corigliano-Rossano, in prossimità della Località Foresta. A rimanere coinvolta nel sinistro una sola vettura che – probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia – è uscita di carreggiata, per poi schiantarsi contro un guard-rail e terminare la sua corsa in una scapata.

Miracolosamente, considerata la gravità del sinistro, non si registrano feriti gravi. Sul posto i soccorsi stradali. L'O.D.V. BastaVittime106, che comunica il sinistro, raccomandare la “massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106”.