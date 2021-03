Girifalco, commise reati nel vicentino: un arresto

Si sarebbe reso responsabile di diversi reati, come rapina e ricettazione, svolti anche in concorso nel territorio di Lonigo, nel vicentino, tra l'agosto e l'ottobre del 2010. Dopo diversi anni, la Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso un ordine di carcerazione per l’uomo, un trentasettenne di Girifalco, che è stato così individuato a raggiunto dai Carabinieri.

Il soggeto era indagato per diversi danni arrecati ad esercizi commerciali della zona, e nel frattempo era tornato a vivere nel comune calabrese. I Carabinieri di Girifalco, una volta individuato, lo hanno trasferito presso il carcere di Locri, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 3 mesi.