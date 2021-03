Vibo, sospese le vaccinazioni del personale scolastico

Sono state sospese le operazioni di vaccinazione del personale scolastico nella provincia di Vibo Valentia. La campagna, partita appena due giorni fa, è stata bloccata in via del tutto precauzionale visto lo stop imposto dall’Aifa e dall’Ema al vaccino AstraZeneca, lo stesso in somministrazione agli insegnati del vibonese.

Le operazioni dei giorni scorsi si erano svolte senza intoppi e senza segnalazioni di particolari disagi: interessati circa un centinaio di persone tra docenti e personale Ata. L’Asp vibonese ha comunque sospeso temporaneamente la campagna, in attesa di nuove indicazioni da parte delle massime autorità sanitarie.