Guardavalle, in fiamme garage adibito a ripostiglio

Erano in casa quando si sono accorti dell’incendio nel garage seminterrato adibito a ripostiglio e hanno allertato i soccorsi. È successo questa mattina intorno a Mezzogiorno a Guardavalle Marina.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, per domare il rogo che si era sviluppato nel locale in cui erano presenti attrezzature varie e dispensa per conserve. Le fiamme hanno lambito e hanno danneggiato le imposte del miniappartamento posto al piano superiore.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte, hanno spento le fiamme prima che si propagasse all’intero stabile. Nel frattempo sono stati interdetti tanto l'accesso al locale seminterrato e quanto agli appartamenti sovrastanti sino a verifica tecnica approfondita.

Al momento dell'incendio nel miniappartamento c’erano i proprietari che hanno abbandonato l'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.