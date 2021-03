Locride candidata a Capitale Italiana della Cultura 2025: “tutta un’altra storia”

Parte la campagna a sostegno della candidatura della Locride a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025, con il claim: “Locride, tutta un’altra storia”. Uno slogan per superare gli stereotipi e rendere visibile quel patrimonio, materiale e immateriale, delle comunità locali, delle persone, delle storie, dell’artigianato, di una terra unica al centro del Mediterraneo, ancora tutta da scoprire.

Il territorio della Locride – come afferma Francesco Macrì Presidente del GAL Terre Locridee – candidandosi a Capitale Italiana della Cultura per il 2025, vuole mostrare al mondo l’altra faccia del suo territorio. La Locride rappresenta un mosaico le cui tessere sono costituite dai siti e dai beni culturali, storici e archeologici, legati tra loro da un patrimonio immateriale esclusivo, che si conservano e s’inseriscono in comunità locali anch’esse uniche per antropologia, tradizioni, storia, cultura, ambiente.

Una terra fatta di tanta storia e di tante storie, di valori e di impegno che spesso e volentieri vengono nascosti da una narrazione parziale.

Il valore di intraprendere un percorso di candidatura a lungo termine come Capitale Italiana della Cultura 2025 per un territorio come la Locride, risiede proprio nella capacità di fare un cammino condiviso e comune tra le diverse comunità locali per conoscersi e riconoscersi come contesto unitario, valorizzando al contempo le diversità e le esclusività territoriali e infine per rappresentarsi in modo complessivo come territorio che genera cultura, in modo coeso, partecipato e condiviso.

Un percorso che rappresenterà la Locride come un grande laboratorio culturale sociale, di rilevanza nazionale ed europea, luogo di sperimentazione di metodologie e buone prassi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Spiegando le vele verso il 2025, parte dunque questo grande viaggio promosso dal GAL Terre Locridee al quale parteciperanno i 42 comuni che compongono la Locride e Officine delle Idee quale partner tecnico.

Un viaggio fantastico che sarà certamente ricco di soddisfazioni, ma con la consapevolezza di poter incontrare molte complessità e difficoltà che andranno superate grazie alla certezza della forza e delle qualità che la Locride e le sue comunità hanno. Avendo coscienza che se si sapranno superare e arginare gli stereotipi e chi vuole riportare indietro nel tempo questa terra, si giungerà alla meta ambita, facendo squadra e remando tutti assieme verso questo prestigioso obiettivo.

Per aderire e sostenere la candidatura www.locride2025.it