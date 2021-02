Postazioni illegali per scommesse in un bar di Isola: scatta il fermo, sanzionato il titolare

Diverse attività commerciali ricadenti sul territorio di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto sono finite sotto l’attenzione degli agenti della Questura pitagorica.

In particolare, nella giornata di mercoledì scorso, il personale della Divisione P.A.S.I. ha fatto irruzione in un bar di Isola dove sono stati scoperti 6 congegni elettronici del tipo “Totem” e una postazione internet, destinati a forme di gioco non autorizzate. A carico del titolare è scattata nell’immediato una sanzione di 70 mila euro. Inoltre, gli agenti hanno passato al vaglio le autorizzazioni amministrative ed il proprietari è stato invitato ad esibire presso gli uffici della Questura ulteriore documentazione amministrativa.

A conclusione del controllo l’attività è stata chiusa per cinque giorni , con relativa segnalazione al Sig. Prefetto di Crotone per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.