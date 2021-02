Sindacato nazionale ingegneri, Incutto coordinatore regionale per la Calabria

È Silvio Incutto il nuovo coordinatore regionale per la Calabria del Sindacato nazionale ingegneri. La nomina arriva direttamente da Roma, dalla sede Nazionale del Sindacato. Gli obiettivi del Sindacato Nazionale Ingegneri sono arrivati anche in Calabria tramite Incutto, che punta subito l’interesse sulle questioni inerenti il Sue Calabria nonché il Portale Energetico Regionale, due punti che, più di altri, interessano oggi la vita professionale degli Ingegneri Calabresi.

Il Sindacato nazionale degli ingegneri è una sigla sindacale nata per tutelare la professione di tutti gli ingegneri dipendenti, liberi professionisti e pensionati. Il Sindacato, che aderisce a ConfSal (confederazione generale dei sindacati) è formato da ingegneri rappresentativi dei diversi campi dell’ingegneria (civile, meccanica, elettronica, informatica, etc.) e delle diverse condizioni lavorative (dipendenti della pubblica amministrazione, di aziende pubbliche e private, e liberi professionisti) o in pensione.