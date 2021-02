Raccolta fondi post alluvione: donati oltre 61 mila euro, sosterranno le attività del quartiere Marinella

Aiuti economici per oltre 61 mila euro andranno a risollevare i titolari di micro, piccole e medie imprese ubicate nel quartiere Marinella, uno dei più colpiti dall’alluvione del 20 e 21 novembre scorsi.

La somma è stata raccolta a seguito della campagna di raccolta fondi lanciata dal Comune di Crotone in collaborazione con “Il Crotonese”.

Sul conto corrente dell’ente aperto per l’emergenza alluvione sono arrivati precisamente 61.489 Euro.

“Segnali di solidarietà sono giunti, nel corso di questi mesi, da ogni parte d’Italia ed ogni piccolo o grande contributo è stato donato con grande senso di solidarietà, accolto con grande riconoscenza perché fatto con il cuore” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.

L’iniziativa è stata parallela, naturalmente, alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza che l’amministrazione ha deliberato già dallo scorso 23 novembre, per dare ristoro ai soggetti maggiormente danneggiati dall’evento in via complementare e non alternativa ad eventuali contributi straordinari di provenienza statale o regionale.

L’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi, nel corso di queste settimane, ha avuto una serie di incontri con le associazioni di categoria e con la Camera di Commercio, in considerazione che gli eventi hanno colpito le attività commerciali ed in particolare le attività economiche aventi sede operativa nel quartiere Marinella.

L’amministrazione, preso atto delle schede di segnalazione dei danni presentate dalle attività commerciali al Comune di Crotone e alla Camera di Commercio ha deliberato questo pomeriggio di definire gli indirizzi per la corresponsione dei contributi agli operatori economici del noto quartiere, danneggiati in modo imponente dagli eventi alluvionali.

Il contributo sarà commisurato a quanto dovuto per la TARI per l’anno di imposta 2020 e non potrà essere inferiore ad 300 euro.

Il contributo sarà erogato dietro presentazione di specifica istanza al Comune di Crotone utilizzando la modulistica che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell’Ente.