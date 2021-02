Spaccio in autostazione, una denuncia a Cosenza

Si muoveva con fare sospetto, guardingo, ed alla vista dei poliziotti cercava di dileguarsi furtivamente per non farsi notare. Ma ha ottenuto l’effetto opposto il ventisettenne nigeriano residente nel capoluogo bruzio, che è stato notato e denunciato dagli agenti.

Il giovane infatti era solito passare delle ore in Piazza Autolinee, dove ha attirato l’attenzione dei poliziotti in servizio. Ad un certo punto, sentendosi osservato, questo ha tentato la fuga scatenando un vero e proprio inseguimento, durato però per pochi metri.

I poliziotti, bloccato e perquisito il soggetto, hanno rinvenuto 17 dosi di marijuana già suddivise e pronte per la vendita, per un peso totale di circa 41 grammi di sostanza stupefacente. Per questo motivo, il richiedente asilo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.