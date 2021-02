Contrasto allo spaccio, arresti e segnalazioni a Catanzaro

Prosegue l’intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Questura di Catanzaro, che nei giorni scorsi ha effettuato ulteriori attività sul territorio.

Nel pomeriggio dello scorso 30 gennaio personale della squadra mobile ha rinvenuto in contrada Lenza, nel quartiere Gagliano, oltre un chilo di marijuana suddivisa in due buste di plastica, occultate al di sotto di una vasca da bagno abbandonata in un terreno incustodito e senza recinzione. Un quantitativo tale che avrebbe prodotto un introito di oltre 10 mila euro. Sono ancora in corso le ricerche per tentare di individuare chi ha nascosto la sostanza.

Il 3 febbraio invece gli agenti effettuavano una perquisizione domiciliare a carico di un sessantatreenne del posto, visti gli anomali movimenti di soggetti noti come assuntori nella sua abitazione. Grazie all’aiuto dell’unità cinofila di Reggio Calabria sono stati rivenuti dapprima circa 3.6 grammi di marijuana, e poco dopo ulteriori 58.3 grammi occultati all’interno di un mobile bar. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, a seguito dei servizi svolti dalle volanti, tre soggetti sono stati segnalati come assuntori in quanto trovati in possesso di pochi grammi di cocaina e marijuana.