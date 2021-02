Maltempo, disagi a Gizzeria. Allagati strade e sottopassaggi

Allagamenti anche nel Catanzarese. L’ondata di maltempo che si è abbattuta in Calabria ha creato diversi disagi. Le piogge abbondanti, cadute per almeno 48 ore, hanno causato smottamenti e allagamenti in diversi comuni dell’hinterland, in particolare a Gizzeria e Falerna.

Alcuni torrenti sono esondati e hanno inondata la sede stradale e i sottopassaggi. Diverse le telefonate arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco intervenuti anche per prestare soccorso ad automobilisti in difficoltà.

I vigili del fuoco hanno inoltre avviato le attività per liberare dall’acqua e dal fango case e scantinati, usando escavatori. Nonostante i disagi nella zona, non è stato registrato alcun ferito.