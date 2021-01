Catanzaro, contrasto allo spaccio nella zona sud: due arresti

Una serie di perquisizioni hanno permesso il rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, debitamente occultate all’interno di un trolley da viaggio. È il risultato di un’operazione di controllo portata avanti dai Carabinieri di Catanzaro, in collaborazione con la stazione di Gagliano ed il nucleo cinofili di Vibo Valentia, che tenevano sotto osservazione la zona dal 27 gennaio.

Nel portare avanti i controlli, i militari hanno individuato due soggetti ritenuti alla base dello spaccio nella zona. Dopo diversi appostamenti, l’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare un cinquantenne ed un trentaduenne del posto, e di effettuare una serie di perquisizioni nelle rispettive abitazioni.

Il primo è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana occultata all’interno di un trolley, contenuta in diverse buste di plastica. Il secondo invece è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana e di diversi fuochi d’artificio artigianali, la cui detenzione è vietata.

Tutto il materiale è stato sequestrato, ed i due soggetti sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di materiale esplodente. Sconteranno la pena ai domiciliari.