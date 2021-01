Confartigianato Imprese Catanzaro: «Il vento del cambiamento sta iniziando a soffiare in Calabria»

"La lotta alla mafia… non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolga tutti, che tutti abitui a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità". Paolo Emanuele Borsellino

Parte con una citazione di borsellino la nota di Confartigianato Imprese Catanzaro sul cambiamento che potrebbero portare le operazioni contro la ‘ndrangheta eseguite negli ulti giorni.

“La ‘ndrangheta calabrese è stata ritenuta per anni una versione stracciona e casareccia della mafia siciliana. La sua sottovalutazione – si legge nella nota di Confartigianato Imprese Catanzaro - ha, però, contribuito a farla diventare una multinazionale capace di condizionare non solo la politica, ma anche i modelli, i consumi e i costumi. E’ riuscita, man mano, a sviluppare una strategia aggressiva e invasiva, frutto di un’egemonia sul territorio che le ha permesso di infiltrarsi in modo profondo ed efficace nell’economia e nelle Istituzioni.

Oggi però stiamo finalmente assistendo all’inizio della sua demolizione, - prosegue il comunicato - dopo che per anni ha tenuto in ostaggio la nostra terra, le nostre imprese, le nostre vite. Stiamo assistendo allo smantellamento di un sistema che ha contribuito al mancato sviluppo, che con le sue ramificazioni nelle Istituzioni ha frenato sia direttamente che indirettamente la meritocrazia e che ha demoralizzato tanti giovani, costringendoli a emigrare in terre capaci di offrire loro un futuro degno.

Sì, perché la ‘ndrangheta, attraverso il controllo e il monopolio del sistema economico calabrese, ha acquisito sempre più forza ed è stata capace di distruggere iniziative economiche e sociali sane, quelle che con la loro purezza, determinazione e passione, non potevano che minare la sua egemonia.

Ma il vento del cambiamento ha iniziato a soffiare! Un cambiamento – chiosano da Confartigianato Imprese Catanzaro - che non può certo avvenire dall’oggi al domani, ma si costruisce attraverso un processo fatto di piccoli passi a cui tutti noi dobbiamo contribuire per costruire una nuova Calabria.

E proprio in questo contesto, che il direttivo di Confartigianato Imprese Catanzaro ritiene si non poter assolutamente far mancare «un grande plauso per il lavoro svolto dalla Procura. Un lavoro attento, serio e mosso dall’amore per la giustizia, quella vera, quella che forse riuscirà a restituire alla nostra terra la dignità che merita».