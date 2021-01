Evasione fiscale a Crotone, sigilli ai beni di un avvocato

Sigilli ai conti correnti, a un libretto di risparmio e due immobili, il tutto per un valore di oltre 238 mila euro. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari e su coordinamento della Procura locale, nei confronti di un avvocato del capoluogo pitagorico, denunciato per il reato di dichiarazione infedele.

L’attività scaturisce da una verifica fiscale effettuata anche tramite l’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie, da cui è emerso che dal 2015 al 2018 il legale avrebbe fatto transitare sui propri conti correnti somme di denaro superiori rispetto a quelle riportate nelle rispettive dichiarazioni fiscali.

Così, a seguito dell’analisi dei flussi finanziari, agevolata anche da una segnalazione di operazioni sospette pervenuta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i finanziari hanno accertato una presunta sottrazione all’Erario di redditi per poco più di 1,2 milioni di euro con una conseguente evasione d’imposta pari a circa 886 mila euro.