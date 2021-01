Autofficina funzionante nonostante avesse cessato attività. Sequestro a Torano

Esercizio abusivo di attività di autoriparatore. Con questa accusa un pensionato di Torano Castello è stato denunciato dai carabinieri della stazione forestale di Cerzeto.

A seguito di un controllo in uno stabile di 100 metri quadrati i militari hanno scoperto la presenza di un’autofficina che risultava chiusa da anni. Il pensionato 70enne faceva lavori di autoriparazione, nonostante la cessazione dell’attività nel 2016, cancellandosi dal registro delle imprese e annullando la partita Iva.

Durante il controllo i militari, all’interno del locale adibito, hanno anche trovato rifiuti di varie tipologie quali rifiuti speciali pericolosi e non. Il pensionato non aveva alcuna documentazione comprovante le procedure di smaltimento dei rifiuti come previsto dalla normativa.

Al trasgressore è stata contestata anche una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro per l'esercizio abusivo dell'attività. I militari hanno quindi proceduto alla denuncia del settantenne per violazione delle norme in materia ambientale ed al sequestro penale del locale.