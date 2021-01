Catanzaro, il presidente della Cciaa incontra Spirlì: “necessarie misure forti”

“C’è l’esigenza di misure governative forti e d’impatto a sostegno del tessuto economico calabrese e quindi della provincia di Catanzaro”. Questo il sunto del dibattito intercorso tra il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, ed il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Nel corso dell’incontro, i due hanno fatto il punto sulla condizione delle attività nel territorio catanzarese e sull’azione di sostegno messa in atto dal governo.

“I ristori, come vediamo quotidianamente, sono un palliativo che spesso non riesce neanche a coprire proprio gli importi dovuti all’erario” continua Rossi, che ritiene necessaria “una moratoria completa sulla tassazione”.

“Non dimentichiamo che ci sono settori commerciali che più di altri hanno subito e continuano a subire i riflessi negativi delle misure restrittive” conclude Rossi, che dice di aver avuto “rassicurazioni circa il costante collegamento tra la Regione e il Governo nazionale in cui vengono continuamente sottolineati queste situazioni. La preoccupazione personale, tuttavia, è forte perché ogni giorno veniamo a conoscenza di imprese che non riescono a reggere e quindi non possono far altro che chiudere: in Calabria, più che altrove, c’è bisogno che siano prese contromisure shock e che sia fatto il più presto possibile”.