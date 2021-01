Vertenza Sant’Anna Hospital, domani sit in dei sindacati alla cittadella regionale

"Un incontro che lascia molti dubbi", è quello che i sindacati hanno fatto con il commissario ad acta per il Piano di Rientro in Sanità, Guido Longo, il direttore generale del Dipartimento per la Salute della Regione Calabria in merito alla vertenza aperta sul destino del Sant'Anna Hospital di Catanzaro, clinica cardiologica che rischia la chiusura a causa del mancato rinnovo dell'accreditamento da parte dell'Asp.

All’incontro hanno partecipato il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Enzo Scalese, il segretario della Fp Cgil, Franco Grillo, Luigi Veraldi della segreteria regionale della Cgil; Luigi Tallarico della Cisl Fp Magna Grecia e Francesco Maltese Uil Fpl Catanzaro.

Ai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, e Uil che chiedevano un celere intervento per tutelare i livelli occupazionali e nello stesso tempo il diritto alla cura per centinaia di pazienti in attesa di interventi, controlli e visite specialistiche, la struttura commissariale "non ha fornito risposte per nulla soddisfacenti, anzi, ci lascia ancora più dubbi di quelli che avevamo quando siamo entrati, soprattutto in merito al futuro della clinica che rischia di non riaprire mai più".

Per questo motivo hanno annunciato un sit in di protesta per domani, martedì 12 gennaio, alle 10 davanti la cittadella regionale.